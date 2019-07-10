Глава агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский здоров и намерен отстаивать свою невиновность в суде

С ним сегодня встретился в киевском СИЗО главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Вышинский, как написал Венедиктов в своем Телеграм-канале, рассчитывает, что рассмотрение его дела по существу стартует на следующей неделе. Главред «Эха» сегодня также передал письмо в администрацию президента Украины на имя Владимира Зеленского, которое написала мать Кирилла Вышинского.

Все это может помочь в освобождении Вышинского, — считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев отмечал, что у Союза журналистов России есть вопросы к судебной системе Украины из-за дела Вышинского.