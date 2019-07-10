Миноэкономразвития пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI). Это должно повыcить качество корпоративного управления, считают в ведомстве. Там рассказали, что собираются составить список нежелательных членов советов директоров на основе информации, которую предоставит Росимущество. Ранее издание РБК писало, что к ответственности за неутвержденные нормы KPI должны были понести более 40 руководителя госпредприятий, но решение об этом принято не было.