Генпрокуратура не будет проверять «Роснефть» после публикации о возможном использовании корпоративных самолетов в личных целях. Там не нашли оснований, — говорится в ответе ведомства Русской службе Би-би-си. Также с просьбой о проверке обращалась партия «Яблоко». Сейчас она намерена оспорить решение в суде.

Агентство Reuters сообщало, что самолеты «Роснефти» летали на популярные курорты в то время, как там отдыхал глава компании Игорь Сечин и люди из его окружения. В «Роснефти» сказали, что агентство обслуживает задачи иностранных спецслужб.

Ранее проводить проверку нефтяной компании не стала Счетная палата.