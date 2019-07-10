Сотрудники ФСБ задержали мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемую в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, которую обвиняют в госизмене. По словам семьи Зиминой, ее супруг Константин Антонец проходит по уголовному делу – какому, не уточняется, — передает агентство Интерфакс.

Сама Зимина является независимым экспертом Фонда публичной дипломатии имени Горчакова. Она вины не признаёт и говорит, что не понимает, за что была задержана. В СИЗО женщина находится уже год.

Фонд, согласно информации на его сайте, занимается формированием благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.