Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский намерен отстаивать в суде свою невиновность

Об этом в своем Телеграмме написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который встретился сегодня с Вышинским в киевском СИЗО. Венедиктов добавил, что Вышинский здоров и надеется, что процесс по существу начнется уже на следующей неделе.

Журналиста обвиняют в госизмене. Он вины не признаёт. Под арестом Вышинский находится уже больше года. Ранее Алексей Венедиктов добавил в Киев личное письмо матери Вышинского на имя президента Украины Владимира Зеленского.