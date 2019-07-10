Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подводной лодке «Комсомолец»

Уровень превышен в 100 тысяч раз. Это не несет угрозы морской фауне и человеку, — считает руководитель некоммерческой организации «Беллона» Андрей Золотков.

Атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989-ом году после пожара. Погибли 42 моряка. Корпус подлодки лежит на дне на глубине более полутора километров. Проверка подлодки началась 6 июля, ее проводит российско-норвежский экипаж исследовательского судна GO Sars. Предыдущие российские исследования подтвердили факт радиоактивных выбросов, установлено, что лодка получила серьезные повреждения.