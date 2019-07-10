Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов передал президенту Украины письмо от матери арестованного Кирилла Вышинского. Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это личное письмо. Он также рассказал, что ему разрешили посетить Вышинского в СИЗО.

Кирилл Вышинский – главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам Вышинский настаивает на своей невиновности.

Освобождение Кирилла Вышинского было очень вероятно, когда Украина предлагала России обмен пленными. Российская сторона на это не реагировала, и сейчас строить прогнозы очень трудно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал шеф-корреспондент агентства «УНИАН» Украина в Москве Роман Цимбалюк. Роман Цимбалюк выразил надежду, что ситуация все-таки сдвинется с мертвой точки.

Кремль не обсуждает с Киевом обмен украинских моряков на Кирилла Вышинского, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.