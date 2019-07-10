Судья по делу «Нового величия» согласился с просьбой прокуратуры о новом допросе Павла Ребровского

Два дня назад осуждённый отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением.

Люблинский суд начал очередное заседание по «Новому величию» с серьёзным опозданием. Почти сразу стало очевидно, что полноценных слушаний сегодня не будет из-за неявки свидетелей, которых планировалось допросить. Вместе с просьбой об отложении заседания прокуратура озвучила ходатайство о новом допросе осужденного Павла Ребровского. Это вызвало недоумение защиты — все адвокаты фигурантов дела выступили категорически против. Сразу несколько защитников предположили, что на Ребровского оказывается серьёзное давление для того, чтобы снова добиться выгодных для прокуратуры показаний. Кроме того, адвокаты напомнили, что фигуранта подробно допросили в понедельник, и тогда дополнительных вопросов у прокуратуры не возникло. Несмотря на это, судья Александр Маслов разрешил провести новый судебный допрос Ребровского.

В понедельник осуждённый дал сенсационные показания — он внезапно заявил, что следствие угрожало завести на него дело о терроризме. В обмен на признательные показания ему пообещали дать условный срок. В итоге Ребровский получил два с половиной года колонии.

Фигуранты дела не признают обвинения в организации экстремистского движения. Защита считает дело сфабрикованным и заявляет, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны ФСБ.