Авария произошла в энергосистеме Армении

Отключены Ереванская теплоэлектростанция и пятый энергоблок Разданской ТЭС. По всей территории страны возможны отключения электричества, — предупредил вице-премьер республики Тигран Авинян. Ранее сообщалось, что из-за блэк-аута уже пришлось эвакуировать пассажиров ереванского метро. В городе образовались многокилометровые пробки из-за неработающих светофоров. Аэропорт Еревана пока работает без нарушений. Он обеспечен альтернативными источниками электроэнергии, — отмечает «Интерфакс».