Уровень радиации возле атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» не несет никакой угрозы для морской фауны и человека. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель автономной некоммерческой организации «Беллона» Андрей Золотков. Таким образом он прокомментировал обнаружение норвежскими учеными высокого уровня радиации возле затонувшей советской подлодки «Комсомолец».

По его словам, то, что сообщают норвежские СМИ о концентрации радиоактивных веществ, которые они замеряли, «цифры достаточно низкие и не представляют серьезной опасности».

«Если бы это была не морская вода — я бы ее спокойно выпил. Потому что это не те уровни, которых надо опасаться. Тем более надо учитывать глубину, на которой брались пробы, и необходимо понимать, что существуют течения, которые будут разбавлять эту концентрацию до фоновых», — заявил он.



А.Золотков призвал ученых обратить внимание на оболочку ядерной установки, которая могла разгерметизироваться. Но даже в этом случае, как отметил эксперт, радиоактивные вещества будут выделяться крайне медленно. «Этот процесс может продолжаться достаточно длительное время — это десятилетия и даже сотни лет», — отметил он.

Однако А. Золотков просит обратить внимание на сами изотопы, которые дают эту радиоактивность.