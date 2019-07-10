Новость о бросившейся под машину президентского кортежа девушки в Екатеринбурге оказалась фейком

Внезапная остановка кортежа Владимира Путина посреди проспекта Ленина в Екатеринбурге стала причиной появления мифа о спасенной девушке. Накануне президент встречался в УрФУ со студентами. На выезде с территории вуза кортеж неожиданно остановился и глава государства вышел к людям, которые собрались посмотреть на проезд президентской автоколонны. Люди очень обрадовались экспромту, видео их восторженных интервью разошлись по сети в тот же день. А наутро журналист Коммерсанта Андрей Колесников в своем репортаже рассказал, что остановка случилась из-за девушки, которая бросилась под колеса автомобиля кортежа и которой якобы помог сам президент. Эту версию сначала разоблачили местные журналисты, наблюдавшие остановку своими глазами, а потом и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что Путин остановил кортеж, чтобы поговорить с горожанами. Отметим, что в момент остановки московские журналисты, как говорят очевидцы, находились еще в здании вуза и не могли видеть происходящего на дороге.

Андрей Колесников не комментировал свою ошибку.