В Реутове в здании городского суда люди в масках избили пришедших на заседание по делу журналиста Евгения Куракина

В подмосковном Реутове в здании городского суда люди в масках избили пришедших на заседание по делу журналиста Евгения Куракина. Он обвиняется в мошенничестве. Люди столкнулись с необъяснимой агрессией со стороны спецназовцев, — рассказал «Эху Москвы» один из очевидцев Максим Порохов.

Пять человек, в том числе жену Куракина, увезли на «скорой помощи». Четверо задержаны и доставлены в отделение полиции, — сообщает МБХ медиа. В Реутовском суде происшествие пока никак не комментировали.