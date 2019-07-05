ФСИН и СПЧ направили президенту семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний и Совет по правам человека направили президенту семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Совместно разработанный Советом при Президенте РФ по правам человека и Федеральной службой исполнения наказаний план может облегчить арестованным условия пребывания в них. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. «Мы вместе с Федеральной службой исполнения наказаний разработали целостную программу реформы ситуаций в следственных изоляторах, чтобы исключить их переполнение», — сообщил он. По словам М. Федотова, ЕСПЧ считает «пыточными» условия пребывания в переполненных СИЗО и из-за этого принимает решения, которые «крайне невыгодны и позорны для России». По его мнению, улучшить ситуацию позволит комплекс мер, как, например, наличие у суда информации о наличии или отсутствии мест в следственном изоляторе. Также М. Федотов отметил, что " нужно строить новые СИЗО и выводить из эксплуатации старые, многие из которых расположены в тюремных замках еще 18 или 19 века". Как считает глава СПЧ, необходимо ввести нормы, касающиеся размещения в следственных изоляторах маломобильных граждан. «В основном, маломобильные люди совершают преступления небольшой или средней тяжести, а суды назначают этим лицам, как правило, наказания не связанные с лишением свободы. Спрашивается, если они после приговора суда не будут находиться за решеткой, зачем же они там находились все то время, пока шло следствие и судебное разбирательство?», — заявил он. По словам Федотова, нужно строить новые СИЗО. Некоторые действующие следственные изоляторы были построены в XIX веке и их уже можно использовать как музеи.