Движение на Бутовской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя

Движение поездов восстановлено на Бутовской линии московского метро после сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в «Твиттере». «Движение по Бутовской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее в «Твиттере» метро была информация, что движение поездов приостановлено от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Бунинская Аллея», в обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами.