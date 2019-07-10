Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок принял решение уйти в отставку, — сообщает агентство Bloomberg. Дипломат принял такое решение на фоне скандала с утечкой документов, в которых он негативно отзывался о президенте США. Дональд Трамп заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с Дарроком и назвал его очень глупым парнем. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддержал посла в этом конфликте. Он заявил, что союзникам следует относиться друг к другу с уважением.