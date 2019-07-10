СК возбудил дело по статьям мошенничества в особо крупном размере и халатность по заявлению московского метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям мошенничества в особо крупном размере и халатность — по заявлению московского метро. По данным следствия, неустановленные сотрудники компании «Триада Холдинг» похитили деньги, выделенные на работу по ликвидации течи в одном из перегонов на «Таганско-Краснопресненской» линии. Подрядчик получил около 900 миллионов рублей, однако, часть работ не была выполнена. Одновременно проверяются действия сотрудников метро, которые допустили халатность.