ГП не нашла оснований проверить «Роснефть» из-за публикациий об использовании корпоративных самолетов в личных целях

Генпрокуратура не нашла оснований для проверки компании «Роснефть» в связи с публикациями о возможном использовании корпоративных самолетов в личных целях. В середине июня Reuters опубликовал расследование, из которого следует, что самолеты летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, где отдыхал глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения. С просьбой проверить Роснефть в Генпрокуратуру обращалась партия «Яблоко». Там намерены обжаловать отказ в судебном порядке, — сообщает издание «Медуза».