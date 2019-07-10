Суд в Париже начал рассматривать дело против саудовской принцессы по факту избиения рабочего

Хассу ибн Салман — сестру наследного принца Мухаммеда ибн Салмана — обвиняют в том, что она отдала приказ напасть на сфотографировавшего ее француза египетского происхождения Ашрафа Эида. По его версии, которую приводит телеканал CNN, три года назад он был приглашен для ремонта парижских апартаментов короля Саудовской Аравии. Эид утверждает, что он сделал несколько снимков в ванной комнате, и на одном из них случайно оказалась Хасса ибн Салман. После этого, по словам француза, саудовская принцесса отдала приказ телохранителю, который забрал телефон, избил Эида, связал руки и приставил к голове пистолет. А после этого он, по уверениям рабочего, заставил целовать ноги монаршей особы. Сама Хасса ибн Салман при этом, как утверждается, сказала: «Все вы одинаковые, подонки, собаки. Ты узнаешь, как надо разговаривать с принцессой, с королевской семьей». Сам охранник насилие над Эидом отрицает, но настаивает на том, что он намеренно фотографировал принцессу, поскольку этого «хочет каждый араб». Хасса ибн Салман, которая после допроса покинула Францию, обвинения также отвергает и считает, что СМИ предвзято освещают ее дело.

Следствие просит для саудовской принцессы пять месяцев условно, а для ее телохранителя – шесть. Кроме того, каждому грозит штраф в пять тысяч евро.