Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:11, 10 июля 2019

Суд в Париже начал рассматривать дело против саудовской принцессы по факту избиения рабочего

Хассу ибн Салман — сестру наследного принца Мухаммеда ибн Салмана — обвиняют в том, что она отдала приказ напасть на сфотографировавшего ее француза египетского происхождения Ашрафа Эида. По его версии, которую приводит телеканал CNN, три года назад он был приглашен для ремонта парижских апартаментов короля Саудовской Аравии. Эид утверждает, что он сделал несколько снимков в ванной комнате, и на одном из них случайно оказалась Хасса ибн Салман. После этого, по словам француза, саудовская принцесса отдала приказ телохранителю, который забрал телефон, избил Эида, связал руки и приставил к голове пистолет. А после этого он, по уверениям рабочего, заставил целовать ноги монаршей особы. Сама Хасса ибн Салман при этом, как утверждается, сказала: «Все вы одинаковые, подонки, собаки. Ты узнаешь, как надо разговаривать с принцессой, с королевской семьей». Сам охранник насилие над Эидом отрицает, но настаивает на том, что он намеренно фотографировал принцессу, поскольку этого «хочет каждый араб». Хасса ибн Салман, которая после допроса покинула Францию, обвинения также отвергает и считает, что СМИ предвзято освещают ее дело.

Следствие просит для саудовской принцессы пять месяцев условно, а для ее телохранителя – шесть. Кроме того, каждому грозит штраф в пять тысяч евро.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 501 6 29147 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 97 6 7450 09:40
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 83 6 8302 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 223 6 22417 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 118 6 12487 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 56 6 6299 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков Разобрать фамилии погибших из-за качества фотографии не представляется возможным, однако из сообщения следует, что пожар произошел на станции с бортовым номером АС-31, известной как «Лошарик»...

5 181 6 86371 03.07
Kлошарик, трагедии, моряки, фото, флот, военные, события
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 97 6 14361 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 211 6 25965 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Уж ты бы лучше бы молчала бы» Власти России привлекли внимание всей страны к тому, как обозвали Путина (в условиях действия закона об оскорблении властей), донесли весть в каждый российский угол…

5 73 6 9090 09.07
Kполитика, путин, грузия, рф, общество, события
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 88 6 11364 05.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 304 6 42711 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Блоги

Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ Среди погибших 7 капитанов первого, двое из которых – Герои России, три капитана второго ранга, два третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы…

5 70 6 19306 03.07
Kлошарик, трагедии, события
Блоги

Зоя Светова журналист

Мама Антона Носика: Он был, конечно, весьма радикален, что соответствовало его темпераменту Его мама-филолог Виктория Мочалова рассказала обозревателю «МБХ медиа» Зое Световой о том, каким был Носик в детстве, что было для него главным в жизни и о книге памяти…

5 34 6 5146 08:16
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь Накануне официального визита в Италию президент РФ дал интервью крупнейшей итальянской газете Corriere della Sera…

5 173 6 26725 04.07
Kпутин, политика, италия, события
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 59 6 9084 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев сегодня ликвидировал так и не утвержденную программу развития пенсионной системы Ее разрабатывали почти 10 лет…

5 21 6 44587
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 66 6 137471 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 88 6 11491 05.07
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Похоже, в верхах начинается «бабий бунт»? Наконец-то среди руководителей экономики страны нашлись двое с железными яйцами и внятно произнесли — хватит врать!..

5 124 6 274804 04.07
Kвласть, рф, экономика, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 69 6 112810 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7936824
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4106498

Сегодня в эфире