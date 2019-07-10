В Реутове во время заседания суда по делу главы местного «Яблока» силовики без знаков отличия избили активистов

В подмосковном Реутове во время заседания суда по делу главы местного отделения партии «Яблоко» силовики без знаков отличия избили и задержали нескольких активистов.

Люди в чёрных масках, по словам очевидцев, выбежали из зала суда и начали жестоко избивать в холле посетителей. В ход пошли и дубинки. Нападавшие отказывались представиться, нагрудных жетонов у них не было, сообщает интернет-издание МБХ Медиа. Судебные приставы и полицейские, которые дежурили в суде, в ситуацию не вмешивались. Госпитализированы пятеро женщин, в их числе жена лидера отделения партии Яблоко в Реутове Евгения Куракина. Состояние пострадавших пока неизвестно. Задержали четырёх человек, их позже отпустили, составив административные протокол о якобы неисполнении требований судебных приставов. В городском суде Реутово, где произошёл серьёзный инцидент, сегодня проходит очередное заседание по делу Куракина. Его обвиняют в мошенничестве по делу, возбуждённому ещё в 2012м году. В период работы председателем товарищества собственников жилья. Следствие считает, что Куракин похитил большую сумму. Дело на него завели после того как он выяснил, что связанная с властями города компания сдала его дом с недоработками и выиграл дело в суде. Политика задержали 7 июня, когда он пришёл в прокуратуру подать заявление по поводу защиты городского парка местными жителями. После этого к Куракину долго не пускали адвоката и не давали ему ознакомиться с документами. Защитник узнал в чем обвиняют лидера регионального отделения Яблока только через несколько дней. Куракина арестовали на два месяца. Следователь попросила суд ограничить пятью днями время ознакомления с уголовным делом.



Защита связывает арест политика с его намерением участвовать в выборах в Совет депутатов Реутова.