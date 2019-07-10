Валентина Матвиенко назвала протесты в Грузии провокацией со стороны США

Спикер Совета Федерации заявила об этом на заседании верхней палаты парламента.

Сенатор Алексей Пушков предложил сегодня запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе. Он сказал, что она ненавидит Россию, но при этом зарабатывает здесь деньги. Валентина Матвиенко, по сообщениям информагентств, сказала, что эту инициативу надо формализовать. В воскресенье Нино Катамадзе написала в Фейсбуке, что больше не будет гастролировать в России.

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией. По крайней мере, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. Авиасообщение с Грузией было прервано в понедельник. Указ ранее подписал Владимир Путин после массовых протестов в Тбилиси.