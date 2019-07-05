Главный редактор «Эха Москвы» передал президенту Украину письмо от матери Кирилла Вышинского

Алексей Венедиктов сказал, что сделал это по личной просьбе родственников арестованного журналиста.

В своем телеграм-канале Алексей Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить Кирилла Вышинского в СИЗО.

Главред агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в прошлом году. По делу о государственной измене ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Кремле сегодня сообщили, что не обсуждают с Киевом возможный обмен Кирилла Вышинского на задержанных украинских моряков. Речь идет о военных, которых российские пограничники задержали со стрельбой в Керченском проливе в прошлом году. В России их обвиняют в нарушении границ.