Уровень радиации возле затонувшей советской подлодки «Комсомолец» превышен в 100 тысяч раз

Это сообщили накануне норвежские ученые, которые отправили к ядерной субмарине беспилотник.

Подлодка К-278 «Комсомолец», затонувшая после пожара на борту и гибели 42 из 69 членов экипажа, скорее всего, является причиной беспрецедентного повышения уровня радиации в Норвежском море. Как и при последующих катастрофах российских подлодок, большое число погибших было обусловлено медленным реагированием властей на происшедшее, пишет Бизнес инсайдер. После проб воды, взятых норвежскими специалистами в минувший понедельник, приборы показали превышение обычного уровня радиации в 100 тысяч раз, сообщает местная радиостанция NRK. Издание Barents Observer напоминает, что ранее ученые отмечали лишь незначительные превышения радиационного фона, в том числе повышенную концентрацию цезия-137. Норвежские власти, гарантируя безопасность отлова рыбы в этом регионе, проводят регулярный мониторинг состояния воды начиная с ранних 90-х, сказал радио NRK эксперт национального Института морских исследований, который заметил, что он не удивлен столь значительным скачком уровня загрязнения воды в районе катастрофы «Комсомольца», учитывая, что прежние замеры и ранее указывали на потенциальную утечку радиации.

Теоретически, утечка радиации может усугубриться, — сказал «Эху Москвы» руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. По его словам, затонувшую тридцать лет назад в результате аварии подлодку уже много лет никто не проверял.

Решить проблему с «Комсомольцем» планировали еще в СССР, но с развалом Советского Союза эту тему оставили, — сказал «Эху Москвы» контр-адмирал Владимир Дудко.Контр-адмирал Владимир Дудко усомнился, что Россия сможет сейчас в одиночку проделать все операции для консервации ядерной подлодки.