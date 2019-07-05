Главред «Эха Москвы» Венедиктов передал письмо мамы Кирилла Вышинского президенту Украины Зеленскому

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прибыл в Киев, чтобы передать письмо матери журналиста Кирилла Вышинского президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

"

Я приехал в Киев, моя позиция была убедительной, личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны уже передано Владимиру Зеленскому. Дальше меня попросили посидеть на телефоне и подождать. Сижу и жду", — рассказал он.

Алексей Венедиктов лично встретился с женой Кирилла Вышинского, которая обратилась к нему с просьбой передать письмо.

«Жена Вышинского знала мою роль в деле Голунова, поэтому попросила меня посодействовать передаче письма президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я в течение двух недель нашел контакты новой команды президента Украины, созвонился с ними, согласился приехать в Киев и изложить свою позицию», — сказал он.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Суд предъявил ему обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.