Счетная палата считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности

Об этом заявил в Совете Федерации глава контролирующего органа Алексей Кудрин. Он напомнил, что по итогам 2019-го года правительство ожидает рост доходов россиян на 1%. В первом квартале реальные доходы населения снижались на 2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным, — подчеркнул Кудрин. По его оценке, в зоне риска находится и рост экономики на 1,3% в 2019-ом году, — передает Интерфакс.