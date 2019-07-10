В Хабаровском крае 80-летнюю пенсионерку заподозрили в нескольких убийствах

Пожилую жительницу посёлка Березовка Софью Жукову около полугода назад задержали по подозрению в убийстве мужчины, уроженца Украины, который снимал у неё комнату. В квартире пенсионерки в Хабаровском крае криминалисты обнаружили следы крови погибшего. Жукову арестовали, региональное управление Следственного комитета отчиталось об этом. В ходе следствия — оно продолжается до сих пор — женщина 80ти лет призналась ещё в двух убийствах, пишет znak.com со ссылкой на телеграм-канал Baza. Жукова рассказала, что в середине нулевых убила восьмилетнюю девочку, которая мешала своими играми и беготнёй. Это преступление следователи не могли раскрыть многие годы. Пенсионерка также сообщила, что около шести лет назад убила свою подругу. Знакомая продала свою квартиру, ей Жукова предложила временно пожить у себя, а когда та переехала, с ней расправилась. Позицию защиты Жуковой СМИ не приводят.

В случае если суд признает вину пенсионерки, ей грозит длительное заключение.