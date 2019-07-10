В Совете Федерации отреагировали на призыв немецкого журналиста снести памятник под Прохоровкой

По мнению автора публикации в газете Welt, никакого крупного боя там не было. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в этой связи заявил, что в преддверии юбилея Великой Победы атаки на прошлое не только не прекратились, а, наоборот, усиливаются. Сенатор написал в Фейсбуке, что в последнее время в Германии все чаще говорят о Второй мировой войне без чувства вины, при этом обесценивая вклад России в мировую победу. Советские и российские историки называют сражение под Прохоровкой крупнейшим танковым боем в истории Второй мировой войны.