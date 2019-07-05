Кремль не обсуждает с Киевом обмен украинских моряков на Кирилла Вышинского. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что эта тема затрагивается на контактной группе, но результатов нет.

Сегодня днем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского. Он отметил, что сделал это по личной просьбе членов семьи арестованного журналиста.

Ответа украинской стороны он ожидает в течение часа.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в прошлом году по обвинению в государственной измене. Власти России считают его дело политическим и требует немедленно его освободить. В свою очередь, Украина добивается освобождения своих военных моряков, которых Россия задержала в прошлом году в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границ.