Вратарь сборной России Маринато Гильерме покинет Локомотив в конце года

Об этом болельщики узнали на традиционной встрече с командой. о чем еще говорили в Чрекизове рассказывает Алексей Осин

Клуб предложил 33-летнем голкиперу контракт на год с опцией продления еще на сезон с зарплатой миллион девятьсот тысяч евро. При этом руководство с раздражением отзывалось о ситуации, что Гильерме воспринял как неуважение, тем более, что его считают легендой клуба. Генеральный директор Василий Кикнадзе сказал, что у голкипера есть предложение от другого московского клуба, которое Локомотив перебить не может, поэтому скорее всего Гильерме уйдет по окончании контракта, то есть в декабре. Кроме того, собравшимся были представлены новички защитники Живоглядов и Мурило и объявлено, что на трансферы осталось три миллиона евро. Также Локомотив, возможно ожидает судебный процесс с Дмитрием Тарасовым, который сделал операцию на колене без согласия клуба.

Встреча руководства с болельщиками продолжалась около четырех часов и закончилась ближе к полуночи.