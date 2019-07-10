В Кремле опровергли информацию об инциденте с девушкой, которая якобы чуть не попала под президентский кортеж в Екатеринбурге.

Одна из девушек действительно перенервничала и почти упала в обморок, но это произошло в ходе встречи с Владимиром Путиным в Уральском федеральном университете. Об этом агентству РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, девушке помогли врачи, и она пришла в себя. Отдельно же, добавил Песков, Путин остановился, чтобы поговорить с жителями Екатеринбурга. Чуть ранее о якобы произошедшем инциденте с кортежем президента сообщил журналист газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников. Он утверждал, что когда кортеж Путина уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девушка, которая чуть не попала под колеса одного из автомобилей. В результате, по словам журналиста, президент вышел и сам оказал помощь пострадавшей, но та не успела ничего сказать, поскольку главу государства окружила толпа горожан.

Вместе с тем интернет-издание Znak.com и местное 66.ru также пишут, что никаких видеосвидетельств или рассказов очевидцев об инциденте с президентским кортежем нет, а сам он спокойно остановился и впоследствии уехал.