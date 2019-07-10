Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Ивана Голунова

Это сообщили в главном управлении МВД по Москве. Документ опубликовал в своем Фейсбуке эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. Речь идет о сотрудниках Управления внутренних дел по Западному административному округу.

Ранее президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции, а затем был временно отстранен глава антинаркотического отдела этого УВД Андрей Щиров, который по данным СМИ руководил задержанием журналиста Медузы.

Ивана Голунова, который пишет о коррупции, обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли через несколько дней на фоне масштабной кампании в поддержку журналиста.