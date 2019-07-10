Пострадавшая от семейного насилия девочка из Ингушетии может лишиться правой руки

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщили, что определяют уровень резекции — идет борьба за каждый сантиметр. Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, — передает Интерфакс.

Семилетняя девочка со следами побоев была доставлена на прошлой неделе в больницу Назрани, затем ее перевезли на лечение в Москву. Родители в разводе и она росла в семье тети по линии отца. Именно эта женщиной и стала главной подозреваемой. Она задержана.