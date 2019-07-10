Определились полуфиналистки Уимблдонского теннисного турнира

Впервые в истории в четверку сильнейших на турнире Большого Шлема попала представительница Украины. Элина Свитолина сыграет на этой стадии с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Поскольку Наоми Осака и Эшли Барти, которые возглавляли рейтинг после нее, уже выбыли, Халеп остается одной из претенденток на победу. В 1/8 финала она остановила15-летнюю американку Кори Гауф, в которой видят новую Серену Уильямс, причем не только из-за цвета кожи, но и по теннисным задаткам. Сама Уильямс должна была сыграть с Барти, но та неожиданно уступила 29-летней американке Алисон Риске. Риске могла победить и Уильямс, но испугалась сама себя, как это с ней часто бывает и уступила. В итоге в полуфинале она встретится с 33-летне Барбарой Стрыцовой из Чехии, которая выиграла всего два турнира WTA.

Сегодня на Уимблдонском турнире пройдут мужские четвертьфиналы. Первые три сеяных Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль продолжают борьбу за титул.