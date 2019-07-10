Массовый пикет в поддержку сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве своего отца, пройдет сегодня в Перми

Мероприятие согласовано с властями города. Заявленное число участников — не больше 50 человек.

Заявителем акции выступила 20 летняя пермячка Яна Бурлюк. Она приглашает всех, кто хочет поддержать сестер Хачатурян, и других женщин и детей, прошедших через домашнее насилие. Она считает, что к сестрам должна быть применена статья 37 УК РФ «Необходимая оборона». В которой написано, что «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны».

«Массовые пикеты и другие акции протеста очень важны в регионах. Россия это не только Москва и Питер, везде нужно бороться за свои права. Этим пикетом мы хотим показать людям, что нужно выносить сор из избы, что жертва не виновата, что сестры Хачатурян не убийцы».

Девушка призывает срочно принять закон о защите жертв домашнего насилия.

Сестрам Хачатурян грозит лишение свободы от восьми до 20 лет.

Дело вызвало большой общественный резонанс. В конце июня в Петербурге и Москве прошли уличные мероприятия в поддержку сестер.