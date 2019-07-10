В Челябинской области убили многодетную мать, работавшую в детском саду

Ее муж, которого заподозрили в преступлении, задержан.

Громкое убийство было совершено 8 июля в городе Троицке Челябинской области. По утверждению знакомых жертвы, 36-летней воспитательницы детского сада Оксаны Садыковой, ее подкараулил и зарезал пьяный муж, с которым женщина находилась в процессе развода. Об этом пишет местное издание 74.ru. Расправа якобы произошла на глазах у детей, но глава следственного отдела Троицка Александр Лапков эту информацию опроверг. По его словам, убийство было совершено в подъезде, но без свидетелей из числа членов семьи. Подозреваемый, Тимур Садыков, был задержан, и сегодня ему изберут меру пресечения.

На попечении бабушки остались трое детей, включая 17-летнюю дочь с инвалидностью. Мать погибшей рассказала, что против Садыкова ранее уже было заведено уголовное дело, поскольку в мае он едва не задушил супругу.

По предварительным данным, погибшая также жаловалась в полицию на угрозы от мужа.