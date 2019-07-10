Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские выступления в Грузии являются провокацией США

Спикер Совета Федерации сказала об этом на заседании верхней палаты парламента.

Она отметила, что массовые волнения начались через несколько дней после визита в Тбилиси старшего директора Центра имени Байдена университета Пенсильвании. И бывшего зам.министра обороны Майкла Карпентера, — передает РИА.

Как сообщает ТАСС, на заседании сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе. Валентина Матвиенко после аплодисментов в зале сказала, что эту идею «надо формализовать». Нино Катамадзе ранее заявила, что отказывается от гастролей в России и назвала Россию оккупантом.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как российский депутат на межпарламентской встрече сел в кресло спикера грузинского парламента.