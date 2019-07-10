Президент Южной Кореи призвал компании страны готовиться к продлению санкций со стороны Японии

Мун Чже Ин встретился с руководителями 30 крупнейших корпораций. Он сказал, что власти Южной Кореи намерены добиться отмены торговых ограничений и принять ответные меры.

Япония с 1-го июля ввела ограничения на поставку в Южную Корею материалов, которые используются в производстве полупроводниковых чипов и светодиодных экранов.

Отношения двух стран обострились осенью, когда Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию «Ниппон Стил энд Сумитомо Метал» выплатить компенсации четырем корейским работникам за принуждение к подневольному труду во время Второй Мировой войны. Япония настаивает, что этот вопрос был окончательно решен в середине 60-х. После этого в Южной Корее начали процедуру конфискации активов этой японской компании.