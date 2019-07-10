Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с российскими компаниями о  покупке бизнеса и технологий

Как сообщает РБК, это, в частности, производитель процессора «Эльбрус», который может быть использован в серверах. Кроме того, Huawei заинтересовала операционная система «Альт» и сотрудничество с компанией, которая выпускает системы для оперативно-розыскных мероприятий.

РБК отмечает, что китайская корпорация активизировалась на российском рынке после того, как была внесена в черный список в США и ей был закрыт доступ к американским технологиям.