Жители Екатеринбурга утверждают, что инцидента с девушкой, якобы бросившейся под колеса кортежа президента, не было

Жители Екатеринбурга утверждают, что никакого инцидента с девушкой, которая якобы бросилась под колеса президентского кортежа, не было. Об этом пишет издание Znak.com. В свою очередь, сайт «66.ру» отмечает, что происшествие, о котором сообщил журналист президентского пула Андрей Колесников, странным образом не попало ни на одну из многочисленных видеозаписей.

Корреспондент газеты Коммерсант в своем репортаже о визите президента в Екатеринбург рассказал, что около здания Уральского федерального университета под колеса кортежа едва не попала девушка, которой Путин лично оказал помощь, выйдя из автомобиля.