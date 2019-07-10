Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею

Он сменит на этом посту Илью Воробьева, который руководил сборной России чуть больше года. Рассказывает Алексей Осин



Официально об этом пока не объявлено, но эту новость со ссылкой на свои источники распространил ТАСС. Воробьев по информации агентства остается в штабе в той роли, в которой пребывал Кудашев, то есть помощника. Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира в Словакии. При самом звездном составе наша команда заняла только третье место. Никакого обсуждения итогов сезона не было, равно, как и выставленных команде оценок, поэтому отставка Воробьева выглядит логичной, но странной. Алексей Кудашов до нынешнего назначения работал два года с мытищинским Атлантом и столько же с ярославским Локомотивом. Никаких титулов с командами он не выигрывал. Сообщается, что он очень понравился руководству Федерации во время чемпионата мира. Уже на турнире Воробьев не играл первую скрипку.

Как игрок Кудашев выигрывал чемпионаты России и Германии и становился обладателем Кубка Гагарина