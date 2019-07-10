Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука может не попасть в  украинский парламент.

Она вряд ли преодолеет 5-процентный барьер, — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным Институтом социологии.

Согласно исследованию, 48 с половиной процентов готовы проголосовать за партию «Слуга народа», от которой баллотировался нынешний президент Владимир Зеленский. У партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рейтинг 14%, у «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 9%. И около 6% у «Батькивщины» Юлии Тимошенко.