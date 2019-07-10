В Доме правительства Якутии прошли обыски

Интерес сотрудников ФСБ вызвал первый зампред правительства Алексей Колодезников.

Выемка документов в кабинете чиновника правительства Якутии началась сегодня утром. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении ФСБ. По данным местных изданий, в обыске также принимали участие сотрудники Следственного комитета.

Мероприятия связаны с уголовным делом о взятке, которое было заведено на бывшего заместителя главы отдела эксплуатации Управления автодорог Якутии. Обвиняемый, имя которого не называется, требовал от индивидуального предпринимателя, обслуживавшего участок дороги, ежегодно платить ему по миллиону рублей. По версии следствия, в общей сложности он успел получить три миллиона.

Документы, изъятые сегодня у замглавы правительства Якутии, касаются событий 2013 года, когда Колодезников занимал должность министра ЖКХ и энергетики региона. Каков его процессуальный статус по этому делу и предъявлены ли чиновнику какие-то обвинения, пока неизвестно.

Алексей Колодезников стал первым заместителем главы правительства Якутии в октябре прошлого года. Он курирует вопросы энергетики, развития ЖКХ и транспортного комплекса.