Экспериментальный аккумулятор, по некоторым данным, мог привести к ЧП на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море и гибели 14 старших офицеров. Об этом пишет интернет-издание Фонтанка.



На сверхсекретном батискафе, где первого июля произошёл пожар и взрыв, был установлен литиевый аккумулятор. Это новая для подводного флота технология, пишет Фонтанка. Экспериментальный аккумулятор внедрили в ходе последнего ремонта три года назад, на это обращало внимание РБК со ссылкой на источники. До нулевых на таких аппаратах в качестве источников питания применяли серебряно-цинковые батареи, разработанные советскими инженерами. У этих аккумуляторов масса преимуществ, в том числе они не горят, не взрываются, не расходуют много энергии. Но они очень дорогие. Серебряно-цинковая батарея стоит примерно как слиток золота такого же веса, рассказал собеседник Фонтанки. По его словам, в СССР власть не считала денег на такие нужды. А теперь им ищут альтернативу. По данным источников Фонтанки и РБК ситуация вышла из-под контроля, когда глубоководный аппарат стыковали с лодкой-носителем. Короткое замыкание, мгновенная разрядка и тепловой разгон литиевой батареи предположительно привели к пожару в носовом отсеке батискафа, последовала серия взрывов. Погибли 14 старших офицеров, пятеро пострадали.

Комиссия, которая выясняет причины трагедии на глубоководном аппарате, рассматривает две основных версии — возгорание в электрическом щитке и диверсия. Об этом рассказали РБК источники, знакомые с ходом расследования.