Суд в Пензе оштрафовал благотворительный фонд за отказ регистрироваться иностранным агентом

В организации «Гражданский союз» заявили, что у них нет 300 тысяч рублей и объявили сбор средств на оплату штрафа, — передает Интерфакс.

Глава организации Олег Шарипков сказал, что фонд никогда не скрывал иностранное финансирование, а в мае Минюст признал его деятельность политической. Шарипков добавил, что фонд работает 17 лет и привлекает миллионы рублей в социальную сферу Пензенской области, поддерживает школы, детские сады, библиотеки и музеи.