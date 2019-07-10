Украина запретила участвовать в Евровидении детям, которые выступали в России

Об этом сообщили в оргкомитете Национальной общественной телерадиокомпании страны. В положении об отборе на конкурс появился пункт, по которому за концерты на территории страны-агрессора участника можно снять на любом этапе.

Финал детского Евровидения пройдет в Польше в коцне ноября. Ранее отбор на взрослое Евровидение прошла на Украине певица Марув. У властей к ней возникли вопросы из-за гастролей в России. Позже Марув отказалась от участия в конкурсе. Украину в итоге на Евровидении никто не представлял.