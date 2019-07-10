Новый «саркофаг» Чернобыльской атомной электростанции сегодня запустят в эксплуатацию

В церемонии собирается принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Подготовка к строительству нового саркофага над разрушенной частью АЭС – четвертым энергоблоком – началась еще 12 лет назад. Из-за больших размеров конфайнмент строили двумя частями, которые затем подняли и соединили над первым саркофагом, который был возведен еще в 1986 году. Новое, безопасное изоляционное сооружение обошлось в 2 миллиарда евро. Их выделили несколько десятков стран, среди которых Россия и Украина. Срок эксплуатации защитного купола – 100 лет. Именно столько времени, как предполагается, потребуется для демонтажа реактора и полной утилизации радиоактивного мусора, включая остатки примерно 150 тонн ядерного топлива. Высота нового саркофага – более 100 метров. При его строительстве использовалось 36 тысяч тонн стали. Купол может выдержать мощный торнадо и землетрясение магнитудой 6.

Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики – взрыв на Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек.