Путин считает, что Обама не выполнил свои обещания по Украине

Владимир Путин считает, что Барак Обама не выполнил свои обещания по Украине. Президент России рассказал это американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «В борьбе за Украину» – передает ТАСС.

Путин сказал, что договоренности были достигнуты с американской стороной по телефону перед Майданом на Украине в 2014 году. Что именно пообещал Путину Обама, президент говорить не стал.

О некоторых деталях этого разговора рассказал ранее глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Барак Обама позвонил путину и попросил его не отговаривать тогдашнего президента Украины Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией.