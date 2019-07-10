Улучшить условия содержания арестантов в следственных изоляторах предлагают ФСИН и СПЧ

Предложения направили президенту Путину.

В переполненные изоляторы недопустимо сажать новых арестантов. В том случае если обеспечить минимальную норму санитарной площади — 4 квадратных метра — невозможно, начальники СИЗО должны иметь право отказать в приёме подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Возможность обеспечения им нормальных условий в изоляторе суды должны учитывать когда избирают меру пресечения. Такую норму директор ФСИН Геннадий Корниенко и глава СПЧ Михаил Федотов предлагают ввести в уголовный кодекс, сообщает агентство ТАСС. Они также рекомендуют запретить заключать под стражу женщин, у которых есть дети до трёх лет, а также беременных и инвалидов первой и второй групп. Исключение предлагают делать в том случае, если эти люди совершили особо тяжкие преступления. Срок рассмотрения уголовного дела при подаче апелляции не должен превышать полугода, суд может продлить его только в исключительных случаях, рекомендуют во ФСИН и СПЧ. Предлагают также установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых в изоляторы временного содержания на срок не больше чем 20 суток в пределах населенных пунктов, в которых находятся СИЗО.

Предложения ФСИН и СПЧ подготовили по поручению президента Владимира Путина.