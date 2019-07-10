Японский зонд «Хаябуса-2» начал подготовку к  второй посадке на  астероид Рюгу

Об этом сообщили в японском Агентстве аэрокосмических исследований. Аппарат снижается с орбиты высотой в 20 километров со скоростью 40 сантиметров в секунду. Затем он замедлится до минимальной скорости. Ожидается, что завершится приземление через сутки.

На астероиде зонд проведет всего несколько секунд. ОН выстрелит в его поверхность металлической пулей и специальным пылесосом соберет фрагменты грунта. Затем поднимется снова.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. На нем ищут следы воды и органики.