Японский зонд «Хаябуса-2» начал подготовку к второй посадке на астероид Рюгу
Об этом сообщили в японском Агентстве аэрокосмических исследований. Аппарат снижается с орбиты высотой в 20 километров со скоростью 40 сантиметров в секунду. Затем он замедлится до минимальной скорости. Ожидается, что завершится приземление через сутки.
На астероиде зонд проведет всего несколько секунд. ОН выстрелит в его поверхность металлической пулей и специальным пылесосом соберет фрагменты грунта. Затем поднимется снова.
Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. На нем ищут следы воды и органики.