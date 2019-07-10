Бывший президент Франции Франсуа Олланд побывал на допросе в качестве свидетеля

Речь идет о деле против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

По версии следствия, он якобы использовал свое влияние, чтобы контракт на покупку военных самолетов для Бразилии был передан шведской компании. В конкурсе участвовали также производители из США и Франции.

Адвокаты бывшего бразильского президента надеются, что Олланд, который участвовал в переговорах, сможет доказать, что условия по поставкам французских истребителей были не очень выгодны, — передает агентство Reuters.