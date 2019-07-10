Американский адмирал заявил, что в Венесуэле находятся российские войска

Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер выступил в оборонном комитете Сената. Его попросили прокомментировать слова президента Владимира Путина в интервью Файнэншнл Таймс об отсутствии российских войск в Венесуэле.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что Россия вывела большую часть своих людей из Венесуэлы. Однако адмирал это фактически опроверг. По его словам, Владимир Путин продолжает защищать своего верного друга Николаса Мадуро.